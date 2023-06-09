В Новую Каховку вернули электричество

Новая Каховка возвращается к жизни после затопления, написал он. Акцент сделан на инженерную разведку и обеззараживание территорий, коммуникаций и источников воды, рассказал Алексеенко.

Глава правительства региона уточнил, что в городе и поселках, где сошла вода, начнет работать комиссия по оценке ущерба.

Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня. В Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

