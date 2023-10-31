В Новосибирске задержали сбежавшего пациента психбольницы

По данным ведомства, 26 октября находящийся на лечении в связи с алкогольной зависимостью пациент потребовал у сотрудницы больницы мобильный телефон. Женщина не разрешила сделать звонок, злоумышленник напал на нее и после сбежал. Специалисты расследуют дело о покушении на убийство.

«Благодаря слаженным действиям следователей СК России и сотрудников отдела полиции №2 "Железнодорожный" обвиняемый в совершении тяжкого преступления установлен и задержан», — указали в Следкоме.

Обвиняемый – 36-летний житель Черепановского района области. С мужчиной работают следователи, злоумышленник заключен под стражу до 26 декабря. Ход расследования дела контролирует прокуратура Новосибирской области.

