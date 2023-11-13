В Новосибирске полуторагодовалый ребенок выжил после падения с 18-го этажа

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в Ленинском районе Новосибирска. По предварительным данным, малыш находился в квартире с родителями.

«С телесными повреждениями ребёнок доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Ранее сын Михаила Ефремова Николай выпал с третьего этажа своей квартиры на юге Москвы, его госпитализировали с переломами бедра и таза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

