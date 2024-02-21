В Новосибирске 15-летняя школьница пропала после похода в парикмахерскую
21 февраля 202412:49
В Новосибирске 15-летняя школьница пропала после похода в парикмахерскую, пишет Telegram-канал Shot.
Подросток ушел из дома вечером 19 февраля, предварительно сходив в салон красоты, где сделала новую прическу. Через пару часов девушку заметили в черной медицинской маске с рюкзаком близ станции метро «Площадь имени Ленина». После этого ее никто не видел.
Школьница живет с матерью и братом, раньше из дома не сбегала. Ее поиском занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru