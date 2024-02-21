В Новосибирске 15-летняя школьница пропала после похода в парикмахерскую

Подросток ушел из дома вечером 19 февраля, предварительно сходив в салон красоты, где сделала новую прическу. Через пару часов девушку заметили в черной медицинской маске с рюкзаком близ станции метро «Площадь имени Ленина». После этого ее никто не видел.

Школьница живет с матерью и братом, раньше из дома не сбегала. Ее поиском занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».