В Новой Каховке сообщили о массированном обстреле ВСУ

В результате массированного обстрела повреждена электроподстанция. Город и прилегающие населенные пункты обесточены, уточнили в администрации.

Отмечается, что обстрел начался в 19:20. Украинская армия била по району Сокол.

Устранять последствия обстрела могут до утра 28 апреля, сообщили власти города.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина намерена провести серию отвлекающих маневров перед контрнаступлением. По его словам, основной удар ВСУ придется на участок фронта между городами Орехов и Гуляйполе, передает «Радиоточка НСН».

