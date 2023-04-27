В Новой Каховке сообщили о массированном обстреле ВСУ
Украинская армия обстреляла Новую Каховску в Херсонской области, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.
В результате массированного обстрела повреждена электроподстанция. Город и прилегающие населенные пункты обесточены, уточнили в администрации.
Отмечается, что обстрел начался в 19:20. Украинская армия била по району Сокол.
Устранять последствия обстрела могут до утра 28 апреля, сообщили власти города.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина намерена провести серию отвлекающих маневров перед контрнаступлением. По его словам, основной удар ВСУ придется на участок фронта между городами Орехов и Гуляйполе, передает «Радиоточка НСН».
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