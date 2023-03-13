В Новгородской области задержан пособник ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали в Новгородской области мужчину, который действовал в интересах украинской армии, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Задержанный пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах расположения российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен.
На видео видно, как мужчину задерживают на улице. Рядом гаражи и хозяйственные постройки.
В отношении новгородца возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. Сейчас его заключили под стражу на два месяца.
Ранее стало известно, что США хотят открыть против России второй фронт в Грузии. Об этом заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. По его словам, Вашингтон использует средства Агентства Соединенных Штатов по международному развитию для «мягкого переворота» в Грузии с целью сменить нынешнюю власть. Риттер отметил, что в интересы США входит и открытие «второго фронта против РФ».
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