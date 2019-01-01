В Новгородской области задержали преступников, убивших ветерана

Сотрудники полиции в Новгородской области задержали подозреваемых в жестоком избиении 91-летней женщины-ветерана Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МВД России.

Нападение на пенсионерку произошло в городе Окуловка. Сын обнаружил пожилую мать в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение больницы города Боровичи, где через несколько дней скончалась.

Сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления 42-летнего местного жителя и его 29-летнего жителя Омской области, ранее уже судимого за убийство. Они вечером жестоко избили пенсионерку и похитили у нее 100 тысяч рублей, после чего скрылись. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники задержаны.

