В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижнем Новгороде с 26 апреля и до особого распоряжения из-за высокой пожароопасности, сообщает пресс-служба городской администрации.

На период действия ЧС запрещается пребывание граждан в лесах и на торфяниках.

Главам администраций городских районов поручено организовать патрулирование лесопарковых зон, сообщает РИА «Новости».

В последние дни в Центральной России малооблачная, сухая и очень теплая погода с температурным фоном на 7–9 градусов выше положенной климатической нормы. В дневные часы температура местами доходит до 25 градусов тепла, что соответствует температурным показателям конца мая-начала июня.

