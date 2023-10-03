В небе над Белгородской областью сбили три воздушные цели
Силы противовоздушной обороны пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины в Белгородской области, заявила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram.
В ведомстве сообщили об уничтожении двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного дрона самолетного типа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что цели уничтожили в небе над Грайворонским округом. По предварительным данным, пострадавших нет.
Обломки повредили 12 частных домовладений. У зданий выбиты окна и посечены крыши, рассказал глава региона.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 сентября обстреляли село Дорогощь Грайворонского округа. Осколками повредило два частных дома и один автомобиль, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru