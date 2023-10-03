В небе над Белгородской областью сбили три воздушные цели

В ведомстве сообщили об уничтожении двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного дрона самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что цели уничтожили в небе над Грайворонским округом. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обломки повредили 12 частных домовладений. У зданий выбиты окна и посечены крыши, рассказал глава региона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 сентября обстреляли село Дорогощь Грайворонского округа. Осколками повредило два частных дома и один автомобиль, передает «Радиоточка НСН».

