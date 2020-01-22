В мусорном баке под Москвой нашли расчлененные останки мужчины

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после обнаружения в Солнечногорске останков расчлененного мужчины.

Фрагменты тела были найдены в мусорном баке в Поварово местным жителем. По словам мужчины, останки были расфасованы по пакетам и сброшены в мусорные контейнеры возле продуктового магазина.

При этом в баках нашли не все останки. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», из них извлекли бедра, таз и грудную клетку с отсутствующими внутренностями.

В настоящее время криминалисты пытаются установить личность убитого мужчины.

