В мусорном баке под Москвой нашли расчлененные останки мужчины
Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после обнаружения в Солнечногорске останков расчлененного мужчины.
Фрагменты тела были найдены в мусорном баке в Поварово местным жителем. По словам мужчины, останки были расфасованы по пакетам и сброшены в мусорные контейнеры возле продуктового магазина.
При этом в баках нашли не все останки. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», из них извлекли бедра, таз и грудную клетку с отсутствующими внутренностями.
В настоящее время криминалисты пытаются установить личность убитого мужчины.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Путин не нашел много времени для Зеленского в Израиле
- Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки
- Всплыло фото нового министра культуры Любимовой с матом на футболке
- Симоньян пошутила над сообщениями о своем «сердечном приступе»
- России определили место в «рейтинге демократии»