В Мурманске перевернулся катер, на борту было пять пассажиров

В Мурманске перевернулся катер с пятью людьми на борту, в поисках пропавших участвует вертолет Ми-8.

Происшествие случилось в бухте Долгая Щель в Мурманской области. РИА Новости передает, что данные о ЧП подтвердили в отделении МЧС.

Отмечается, что течением судно вынесло на берег и перевернуло. На место происшествия направился отряд спасателей.

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Фото: facebook.com/MchsRussia
ТЕГИ:СудноМурманск
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