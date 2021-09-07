В Мурманске перевернулся катер, на борту было пять пассажиров

В Мурманске перевернулся катер с пятью людьми на борту, в поисках пропавших участвует вертолет Ми-8.



Происшествие случилось в бухте Долгая Щель в Мурманской области. РИА Новости передает, что данные о ЧП подтвердили в отделении МЧС.

Отмечается, что течением судно вынесло на берег и перевернуло. На место происшествия направился отряд спасателей.