В Москве временно закрыли Киевский вокзал
25 октября 202316:55
Московская железная дорога объявила, что в Москве из-за оперативных мероприятий правоохранителей временно закрыт Киевский вокзал.
В пресс-службе МЖД указали, что пассажиры были эвакуированы из здания.
«На движение поездов ситуация не влияет... Проход на платформы осуществляется через парковку», - говорится в сообщении.
Ранее в сентябре Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru