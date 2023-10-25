В Москве временно закрыли Киевский вокзал

Московская железная дорога объявила, что в Москве из-за оперативных мероприятий правоохранителей временно закрыт Киевский вокзал.

В Москве около Ленинградского вокзала загорелась крыша здания

В пресс-службе МЖД указали, что пассажиры были эвакуированы из здания.

«На движение поездов ситуация не влияет... Проход на платформы осуществляется через парковку», - говорится в сообщении.

Ранее в сентябре Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЭвакуацияВокзалыМосква

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