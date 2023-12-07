СМИ: В Москве загорелся электрозавод на Электрозаводской
В Москве загорелся электрозавод расположенный на улице Электрозаводской, сообщает Telegram-канал Mash.
На опубликованных каналом кадрах видно, что из здания валит густой черный дым.
Усточняется, что пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха, находящегося на заводе по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.
Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее пожар произошел в 16-этажном жилом доме на Библиотечной улице в центре Москвы, огнеборцы спасли из горящей квартиры трёх человек, включая двух детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru