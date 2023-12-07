СМИ: В Москве загорелся электрозавод на Электрозаводской

На опубликованных каналом кадрах видно, что из здания валит густой черный дым.

Усточняется, что пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха, находящегося на заводе по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.

Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в 16-этажном жилом доме на Библиотечной улице в центре Москвы, огнеборцы спасли из горящей квартиры трёх человек, включая двух детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».