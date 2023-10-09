В Москве загорелось здание Зверевского центра современного искусства
9 октября 202317:38
В центре Москвы горит кровля Зверевского центра современного искусства, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Площадь возгорания уточняется. Здание находится на улице Новорязанская, дом 29, строение 6.
Также сообщается, что информация о пострадавших не поступала.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru