В Москве загорелось здание Зверевского центра современного искусства

В центре Москвы горит кровля Зверевского центра современного искусства, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

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Площадь возгорания уточняется. Здание находится на улице Новорязанская, дом 29, строение 6.

Также сообщается, что информация о пострадавших не поступала.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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