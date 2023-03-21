В Москве задержали разыскиваемого Интерполом главаря банды из Таджикистана
21 марта 202318:00
В центре Москвы задержан 38-летний Комилжон Кулбашев, объявленный по линии Интерпола в розыск. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что уроженца Хатлонской области Таджикистана задержали в хостеле на Павелецкой набережной. На своей родине Кулбашев организовал банду. В России он находится с 1 марта текущего года. Сейчас задержанный содержится под арестом.
Ранее полицейские задержали наркодилера в такси по пути из Москвы в Новосибирск.
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21 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru