В Москве задержали разыскиваемого Интерполом главаря банды из Таджикистана

В центре Москвы задержан 38-летний Комилжон Кулбашев, объявленный по линии Интерпола в розыск. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Отмечается, что уроженца Хатлонской области Таджикистана задержали в хостеле на Павелецкой набережной. На своей родине Кулбашев организовал банду. В России он находится с 1 марта текущего года. Сейчас задержанный содержится под арестом.

Ранее полицейские задержали наркодилера в такси по пути из Москвы в Новосибирск.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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