В Москве задержали разыскиваемого Интерполом главаря банды из Таджикистана

Отмечается, что уроженца Хатлонской области Таджикистана задержали в хостеле на Павелецкой набережной. На своей родине Кулбашев организовал банду. В России он находится с 1 марта текущего года. Сейчас задержанный содержится под арестом.

Ранее полицейские задержали наркодилера в такси по пути из Москвы в Новосибирск.

