В Москве задержали фигуранта по делу о недобросовестной застройке в Астане

Надзорное ведомство расследует семь уголовных дел против недобросовестных застройщиков десяти многоквартирных жилых комплексов. Семь проходящих по разбирательствам лиц, в том числе трех руководителей строительных компаний, заключили под стражу.

«При содействии правоохранительных органов Российской Федерации один из основных фигурантов по делу задержан на территории города Москва. Он подозревается в совершении преступления с суммой ущерба свыше 5 миллиардов тенге ($11 млн. - НСН)», — указали в прокуратуре.

Генпрокуратура России удовлетворила запрос о выдаче задержанного.

Ранее в Казахстане объявили в розыск украинского миллионера, основателя компании Sincere System Group (S-Group) Вадима Машурова, пишет Ura.ru. Сотрудников организации подозревают в создании финансовой пирамиды.

