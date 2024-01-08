В Москве задержали фигуранта по делу о недобросовестной застройке в Астане
Один из основных фигурантов дела о недобросовестной застройке в Астане задержан в Москве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы Казахстана.
Надзорное ведомство расследует семь уголовных дел против недобросовестных застройщиков десяти многоквартирных жилых комплексов. Семь проходящих по разбирательствам лиц, в том числе трех руководителей строительных компаний, заключили под стражу.
«При содействии правоохранительных органов Российской Федерации один из основных фигурантов по делу задержан на территории города Москва. Он подозревается в совершении преступления с суммой ущерба свыше 5 миллиардов тенге ($11 млн. - НСН)», — указали в прокуратуре.
Генпрокуратура России удовлетворила запрос о выдаче задержанного.
Ранее в Казахстане объявили в розыск украинского миллионера, основателя компании Sincere System Group (S-Group) Вадима Машурова, пишет Ura.ru. Сотрудников организации подозревают в создании финансовой пирамиды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru