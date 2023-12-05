В Москве во время сноса МИИТ на проезжую часть рухнул кусок здания

В Москве во время сноса Российского университета транспорта (МИИТ) кусок здания рухнул на проезжую часть. Кадры с инцидентом публикует Telegram-канал Mash.

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Сооружение находится близ станции метро «Менделеевская». На кадрах видно, как плита падает на дорогу перед проезжающим по ней автомобилем.

В кадре также видны люди, идущие в нескольких метрах от падения куска. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в ТЦ «Авеню» на юго-западе Москвы обрушился потолок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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