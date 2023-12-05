В Москве во время сноса МИИТ на проезжую часть рухнул кусок здания
5 декабря 202317:58
В Москве во время сноса Российского университета транспорта (МИИТ) кусок здания рухнул на проезжую часть. Кадры с инцидентом публикует Telegram-канал Mash.
Сооружение находится близ станции метро «Менделеевская». На кадрах видно, как плита падает на дорогу перед проезжающим по ней автомобилем.
В кадре также видны люди, идущие в нескольких метрах от падения куска. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в ТЦ «Авеню» на юго-западе Москвы обрушился потолок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru