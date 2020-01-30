В Москве проломили голову сотруднице Рособрнадзора
30 января 202013:41
В Москве возле станции «Сухаревская» совершено нападение на сотрудницу Рособрнадзора.
Инцидент произошел утром в четверг, 30 января в Большом Сухаревском переулке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на свой источники. Злоумышленник сильно ударил 32-летнюю женщину по голове и сбежал.
Пострадавшая была госпитализирована, в больнице у нее диагностировали травму головы с открытой внутричерепной раной.
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