В Москве после падения под поезд на серой ветке метро погиб мужчина

Попавший под поезд на станции «Севастопольская» столичного метро мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

На Серпуховско-Тимирязевской линии не ходили поезда из-за человека на пути, отметили ранее днем в дептрансе.

Позже сотрудники метрополитена восстановили на участке серой ветки метро Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Московское МетроСмерть

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