В Москве после падения под поезд на серой ветке метро погиб мужчина
11 августа 202317:07
Попавший под поезд на станции «Севастопольская» столичного метро мужчина погиб. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
На Серпуховско-Тимирязевской линии не ходили поезда из-за человека на пути, отметили ранее днем в дептрансе.
Позже сотрудники метрополитена восстановили на участке серой ветки метро Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru