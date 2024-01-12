В Москве полиция задержала с наркотиками актера из сериала «Склифосовский»

Сотрудники полиции задержали с наркотиками актера Богдана Кибалюка, известного по игре в сериале «Склифосовский». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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25-летнего артиста остановили ночью в Нижегородском районе. Он сильно нервничал, в итоге полицейские решили провести его досмотр и нашли запрещенные вещества.

Изъятое отправлено на экспертизу. По предварительной информации, наркотиком оказался мефедрон. Сейчас Кибалюк задержан.

Ранее в Москве арестовали гражданина США Роберта Вудлэнда по обвинению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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