В Москве полиция задержала с наркотиками актера из сериала «Склифосовский»
Сотрудники полиции задержали с наркотиками актера Богдана Кибалюка, известного по игре в сериале «Склифосовский». Об этом пишет Telegram-канал Shot.
25-летнего артиста остановили ночью в Нижегородском районе. Он сильно нервничал, в итоге полицейские решили провести его досмотр и нашли запрещенные вещества.
Изъятое отправлено на экспертизу. По предварительной информации, наркотиком оказался мефедрон. Сейчас Кибалюк задержан.
Ранее в Москве арестовали гражданина США Роберта Вудлэнда по обвинению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru