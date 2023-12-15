В Москве похищавшим запчасти к МиГ-29 сотрудникам завода дали до 17 лет колонии
Сотрудников Московского машиностроительного предприятия имени В.В. Чернышева признали виновными в массовых хищениях запчастей к истребителям МиГ-29 и приговорили к заключению на сроки до 17 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление ФСБ.
По данным ведомства, всего по делу проходили десять человек. Злоумышленники занимались хищениями комплектующих к авиадвигателям в целях их контрабандного вывоза в интересах иностранных оборонных ведомств. Против причастных к преступлению были возбуждены дела о краже в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Сумма нанесенного ущерба составила по меньшей мере 50 млн рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее суд в Москве назначил сроки от 16 до 22 лет фигурантам дела о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке в 2022 году, напоминает телеканал «360». Злоумышленники намеревались осуществить взрыв при помощи террориста-смертника и потребовать вывода российских сил из Сирии, пишет RT.
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