В Москве по делу о госизмене арестовали гражданина РФ
Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО россиянина Пешкова С.Н., которого подозревают в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Пешкова С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказали в суде.
Фабула дела раскрывается, как правило дела по статье «госизмена» маркируются грифом «совершенно секретно». Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Ранее ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в государственной измене в форме шпионажа в пользу Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- В Москве по делу о госизмене арестовали гражданина РФ
- Медведев пообещал рост поставок вооружений в 2023 году
- Глава ОКР: Требование МОК к атлетам выразить политическую позицию недопустимо
- Иммунолог Продеус: Дети и старики больше всех подвержены кори
- Вучич: Сербия осталась без союзников на Западе из-за позиции по России
- ВС РФ уничтожили в районе Краматорска пусковые установки HIMARS
- Моравецкий заявил об оцеплении Украины
- Зеленский встретился с главой Еврокомиссии
- «Эксперимент». Студент РГГУ рассказал о защите диплома, написанного нейросетью
- В Госдуме назвали сроки принятия закона о повышении призывного возраста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru