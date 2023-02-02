В Москве по делу о госизмене арестовали гражданина РФ

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Пешкова С.Н. меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказали в суде.

Фабула дела раскрывается, как правило дела по статье «госизмена» маркируются грифом «совершенно секретно». Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала двух жителей Севастополя по подозрению в государственной измене в форме шпионажа в пользу Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает НСН.

