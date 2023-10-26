В Москве пенсионер утонул в бассейне из-за сердечного приступа

Сердечный приступ стал причиной смерти пенсионера, тренировавшегося в одном из московских бассейнов, сообщает Life.ru.

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Инцидент произошёл в спортивном центре «Труд» на Варшавском шоссе. Плывший по дорожке 65-летний мужчина внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание, после чего пошёл ко дну.

Сотрудники бассейна достали пенсионера уже без признаков жизни, а прибывшие на место медики констатировали его смерть.

По данному факту полиция проводит проверку. Точная причина трагедии будет известна по результатам экспертизы.

Ранее в нижегородском Кстове завели уголовное дело после гибели в бассейне пятилетнего мальчика, который остался вне поля зрения тренера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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