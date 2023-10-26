В Москве пенсионер утонул в бассейне из-за сердечного приступа
Сердечный приступ стал причиной смерти пенсионера, тренировавшегося в одном из московских бассейнов, сообщает Life.ru.
Инцидент произошёл в спортивном центре «Труд» на Варшавском шоссе. Плывший по дорожке 65-летний мужчина внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание, после чего пошёл ко дну.
Сотрудники бассейна достали пенсионера уже без признаков жизни, а прибывшие на место медики констатировали его смерть.
По данному факту полиция проводит проверку. Точная причина трагедии будет известна по результатам экспертизы.
Ранее в нижегородском Кстове завели уголовное дело после гибели в бассейне пятилетнего мальчика, который остался вне поля зрения тренера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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