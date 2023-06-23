В Москве на перегоне МЦК подожгли железнодорожное оборудование

Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование на перегоне Ростокино-Владыкино Московской железной дороги (МЖД). Об этом говорится в сообщении компании.

В Крыму сообщили, что посторонние лица повредили железную дорогу в районе Феодосии

Инцидент произошел в ночь на пятницу.

«На перегоне ... сотрудники охранного предприятия обнаружили посторонних лиц, которые подожгли железнодорожное оборудование», — отметили в МЖД.

Огонь ликвидировали силами пожарного поезда, ЧП не повлияло на движение транспорта.

Ранее СМИ сообщили, что злоумышленники подожгли три релейных шкафа вдоль железнодорожных путей между станциями Варшавская и Нагатинская в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПоджогЖелезная ДорогаМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры