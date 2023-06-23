В Москве на перегоне МЦК подожгли железнодорожное оборудование
Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование на перегоне Ростокино-Владыкино Московской железной дороги (МЖД). Об этом говорится в сообщении компании.
Инцидент произошел в ночь на пятницу.
«На перегоне ... сотрудники охранного предприятия обнаружили посторонних лиц, которые подожгли железнодорожное оборудование», — отметили в МЖД.
Огонь ликвидировали силами пожарного поезда, ЧП не повлияло на движение транспорта.
Ранее СМИ сообщили, что злоумышленники подожгли три релейных шкафа вдоль железнодорожных путей между станциями Варшавская и Нагатинская в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru