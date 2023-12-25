В Москве мужчине дали 16 лет за убийство двух эстонок в 1989 году
Преображенский районный суд Москвы приговорил 57-летнего мужчину к 16 годам колонии строгого режима за убийство двух эстонских несовершеннолетних девушек в 1989 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным правоохранителей, преступление было совершено в марте 1989-го. В лесу Лосиного острова обнаружили тела двух 17-летних девушек, которые были убиты через несколько часов после прибытия в Москву. Фигурантом дела стал Дмитрий Захаров. На допросе он признался, что вместе с двумя друзьями познакомился с Эдой Эйкл и Кристой Сарап около гостиницы. Мужчины предложили девушкам пойти в ресторан и затем отвезти их домой. Позже компания оказалась на Лосиноостровской улице, девушки якобы сами проявляли инициативу, а далее начали кричать об изнасиловании.
«Я вышел из машины и увидел девушку, которая начала скандалить. Когда она начала кричать, что сдадут нас и посадят в милицию, я схватил ее за голову, повалил на землю и начал душить», — заявил фигурант, добавив, что девушка скончалась через несколько минут.
Вторую погибшую убили друзья Захарова. Раскрыть преступление в 1989 году не удалось. В ходе дополнительного расследования на одежде девушек нашли два вида ДНК, так следствие вышло на Захарова, который имеет восемь судимостей, в том числе за разбойные нападения. Известно, что подельники фигуранта скончались в 1999 и 2012 годах и избежали наказания.
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