В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся

Ведомство опубликовало кадры ДТП. На видео видно, как на электрическом самокате ехали двое людей. После наезда на ребенка находящиеся рядом прохожие попытались задержать злоумышленников.

По словам отца пострадавшего ребенка, молодой человек, сбивший дитя, остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины на электросамокате.

Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своём Telegram-канале заявил, что в городе выписали первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате, передает «Радиоточка НСН».

