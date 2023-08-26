В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся
В столичном районе Южное Бутово неизвестный мужчина на электросамокате сбил пятилетнего мальчика и скрылся, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Ведомство опубликовало кадры ДТП. На видео видно, как на электрическом самокате ехали двое людей. После наезда на ребенка находящиеся рядом прохожие попытались задержать злоумышленников.
По словам отца пострадавшего ребенка, молодой человек, сбивший дитя, остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины на электросамокате.
Ранее мэр Кисловодска Евгений Моисеев в своём Telegram-канале заявил, что в городе выписали первый в России штраф за нарушения при езде на электросамокате, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru