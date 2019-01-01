Происшествия

В Москве из пруда достали пьяную женщину

1 июля22:25

Спасатели поисково-спасательной станции «Академическая» вытащили из Большого Садового пруда женщину в нетрезвом состоянии, сообщает Агентство «Москва».

Спасенная ожидает на станции бригаду скорой помощи.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧС