Происшествия
Спасенная ожидает на станции бригаду скорой помощи.
В Москве из пруда достали пьяную женщину
1 июля22:25
Спасатели поисково-спасательной станции «Академическая» вытащили из Большого Садового пруда женщину в нетрезвом состоянии, сообщает Агентство «Москва».
Спасенная ожидает на станции бригаду скорой помощи.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МЧС
Горячие новости
- Экс-глава «Альфы» назвал причины нападения на полицейского в Чечне
- Посещение Венеции станет платным
- Джаз не пострадает. Бутман раскритиковал отказ Катамадзе выступать в России
- В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Зеленского
- Растерянность или хитрый план. Почему Зеленский признался в том, что не контролирует Климкина