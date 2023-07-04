В Москве иностранца Ерменко арестовали за шпионаж

Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина Ерменко С.П. по статье «шпионаж», сообщает РИА Новости.

Посол США в РФ посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Отмечается, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, Ерменко отправили в СИЗО на два месяца. Подробности дела не раскрываются из-за его секретности.

Ранее ФСБ задержала жителя Луганской народной республики, гражданина Украины, за шпионаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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