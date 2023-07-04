В Москве иностранца Ерменко арестовали за шпионаж
4 июля 202317:15
Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина Ерменко С.П. по статье «шпионаж», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия, Ерменко отправили в СИЗО на два месяца. Подробности дела не раскрываются из-за его секретности.
Ранее ФСБ задержала жителя Луганской народной республики, гражданина Украины, за шпионаж, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru