В Москве грузовой поезд повредил платформу на станции «Матвеевская»

Известно, что состав перевозил рельсы. Во время транспортировки одна из них съехала и, встав поперек вагона, снесла стенки платформы.

По предварительной информации, никто не пострадал. При этом платформе потребуется ремонт.

Ранее на станции Бирюлево-Товарная в Москве произошел сход шести грузовых вагонов с цементов, движение поездов было приостановлено, напоминает RT.

