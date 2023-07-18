В Москве грузовой поезд повредил платформу на станции «Матвеевская»

Грузовой поезд повредил вестибюль платформы «Матвеевская» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Известно, что состав перевозил рельсы. Во время транспортировки одна из них съехала и, встав поперек вагона, снесла стенки платформы.

По предварительной информации, никто не пострадал. При этом платформе потребуется ремонт.

Ранее на станции Бирюлево-Товарная в Москве произошел сход шести грузовых вагонов с цементов, движение поездов было приостановлено, напоминает RT.

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ФОТО: правительство Москвы
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