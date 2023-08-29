В Москве госпитализировали вдову Андрея Миронова Ларису Голубкину
29 августа 202316:49
В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР и вдову Андрея Миронова Ларису Голубкину, сообщает Telegram-канал Baza.
Ее отвезли в Клинику нервных болезней имени Кожевникова еще 17 августа, уточняет Baza. На днях у нее была диагностирована энцефалопатия, после чего артистку перевели в подмосковный оздоровительный комплекс.
Голубкина играла в фильме «Гусарской балладе», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане» и других картинах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru