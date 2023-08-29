В Москве госпитализировали вдову Андрея Миронова Ларису Голубкину

Ее отвезли в Клинику нервных болезней имени Кожевникова еще 17 августа, уточняет Baza. На днях у нее была диагностирована энцефалопатия, после чего артистку перевели в подмосковный оздоровительный комплекс.

Голубкина играла в фильме «Гусарской балладе», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане» и других картинах.

