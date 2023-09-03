В Москве эвакуировали Киевский вокзал

В Москве ведется эвакуация Киевского вокзала, сообщает ТАСС.

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Это произошло из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. На месте работают специалисты.

Ранее в московском парке «‎Зарядье»‎ была объявлена эвакуация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПроисшествиеМоскваВокзалыЭвакуация

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