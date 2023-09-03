В Москве эвакуировали Киевский вокзал
3 сентября 202302:06
В Москве ведется эвакуация Киевского вокзала, сообщает ТАСС.
Это произошло из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва. На месте работают специалисты.
Ранее в московском парке «Зарядье» была объявлена эвакуация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru