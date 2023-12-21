В Москве 11-летний ребенок отравился аскорбинками

В Москве школьник отравился таблетками с аскорбиновой кислотой, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.

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По информации издания, родители 11-летнего мальчика обратились в Детскую городскую клиническую больницу имени Филатова. У ребенка заподозрили острое медикаментозное отравление.

Сообщается, что за день до этого несовершеннолетний съел большое количество драже.

В Саратове с поезда Адлер — Тюмень сняли 125 детей, возвращавшихся домой из лагеря. Причиной стало недомогание у одного из пассажиров, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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