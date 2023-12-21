В Москве 11-летний ребенок отравился аскорбинками
21 декабря 202320:38
В Москве школьник отравился таблетками с аскорбиновой кислотой, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник.
По информации издания, родители 11-летнего мальчика обратились в Детскую городскую клиническую больницу имени Филатова. У ребенка заподозрили острое медикаментозное отравление.
Сообщается, что за день до этого несовершеннолетний съел большое количество драже.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru