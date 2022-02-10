В московском метро остановились поезда от «Выхино» до «Таганской»

Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале сообщил об остановке движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро.

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В сообщении говорится, нет движения поездов от станции «Выхино» до станции «Таганская», а в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Причина остановки не уточняется.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в 2022 году столичные власти дополнительно приведут в порядок территории возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает RT.

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