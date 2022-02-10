В московском метро остановились поезда от «Выхино» до «Таганской»
Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале сообщил об остановке движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро.
В сообщении говорится, нет движения поездов от станции «Выхино» до станции «Таганская», а в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
Причина остановки не уточняется.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в 2022 году столичные власти дополнительно приведут в порядок территории возле 11 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Нарышкин: у российской разведки была информация о подготовке беспорядков в Казахстане
- СМИ: госпитализированный с ковидом Жириновский никого не узнаёт
- Народная артистка РФ Кириенко госпитализирована с подозрением на COVID-19
- Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заразился COVID-19
- Встреча политсоветников «нормандской четверки» началась в Берлине
- Персонал посольства России в Киеве подготовился к срочной эвакуации
- Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне
- В Москве мужчина убил двух родственников и покончил с собой
- Белоруссия ждет от Украины официальных извинений за замену госфлага в Днепре
- СМИ: Байден проведёт завтра с ЕС и НАТО групповое обсуждение украинского кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru