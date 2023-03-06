В Минцифры не подтвердили утечку данных из НИИ «Восход»
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не подтвердило появившуюся в СМИ информацию об утечке биометрических данных в ФГАУ НИИ «Восход», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что имела место аномальная активность, в том числе — из внутренней сети организации, однако данные в сеть не попали, факт утечки не подтверждён.
«Данные хранятся в зашифрованном виде, ключ расшифровки хранится в Гознаке. Это не позволит незаконно получить доступ к биометрическим данным», - указали в Минцифры, добавив, что намерены совместно с ФСБ провести служебную проверку.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы утечке биометрических данных граждан России, Казахстана и Белоруссии в ФГАУ НИИ Восход, в сеть попала база данных паспортно-визовых документов нового поколения (ПВДНП), сообщает НСН.
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