В Мексике десять человек погибли при обрушении церкви

Десять человек погибли, еще 60 пострадали в результате обрушения крыши церкви в городе Сьюдад-Мадеро в штате Тамаулипас в Мексике. Об этом сообщили в региональном министерстве безопасности.

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«Сообщается о 10 погибших и 60 пострадавших ... 23 госпитализированы, двое с серьезными травмами», — говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

Известно, что обрушение в церкви произошло во время церемонии крещения, пишет RT. Количество людей, находившихся внутри здания, не уточняется. Местные власти предположили, что причиной инцидента могла стать «неисправность конструкции».

На месте ЧП продолжается разбор завалов.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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