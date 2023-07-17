В массовой драке на востоке Москвы пострадали два человека

Двух человек доставили в медучреждения после массовой драки на востоке Москвы, передает пресс-служба столичного главка МВД.

В Батуми произошла драка грузин и россиян

Сообщение о потасовке поступило в полицию накануне ночью. Инцидент произошел на Сиреневом бульваре.

По предварительным данным, причиной драки стал бытовой конфликт. В полиции оказались девять иностранцев из ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.

В минувшую субботу правоохранители задержали 35 футбольных фанатов электричке Нижний Новгород - Казань, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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