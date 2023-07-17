В массовой драке на востоке Москвы пострадали два человека
17 июля 202322:06
Двух человек доставили в медучреждения после массовой драки на востоке Москвы, передает пресс-служба столичного главка МВД.
Сообщение о потасовке поступило в полицию накануне ночью. Инцидент произошел на Сиреневом бульваре.
По предварительным данным, причиной драки стал бытовой конфликт. В полиции оказались девять иностранцев из ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.
В минувшую субботу правоохранители задержали 35 футбольных фанатов электричке Нижний Новгород - Казань, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru