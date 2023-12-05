В машине у хоккеиста-любителя из команды «Котофей» нашли 30 свертков порошком
5 декабря 202313:43
В автомобиле хоккеиста любительской команды «Котофей» Дмитрия Химушкина нашли более 30 свертков с белым порошком. Об этом сообщает Life.ru.
Машину 46-летнего мужчины остановили в прошедшую субботу на 16-й Парковой улице в Измайлово. Увидев сотрудников ГИБДД, Химушкин начал сильно нервничать. Его осмотрели и нашли в кармане сверток с подозрительным веществом. Впоследствии в салоне авто были найдены еще 30 таких свертков.
Все изъято и отправлено на экспертизу, после которой станет известно, что именно перевозил Химушкин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru