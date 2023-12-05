В машине у хоккеиста-любителя из команды «Котофей» нашли 30 свертков порошком

Машину 46-летнего мужчины остановили в прошедшую субботу на 16-й Парковой улице в Измайлово. Увидев сотрудников ГИБДД, Химушкин начал сильно нервничать. Его осмотрели и нашли в кармане сверток с подозрительным веществом. Впоследствии в салоне авто были найдены еще 30 таких свертков.

Все изъято и отправлено на экспертизу, после которой станет известно, что именно перевозил Химушкин.

