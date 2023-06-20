В Марий Эл моторная лодка столкнулась с составом из двух барж
20 июня 202301:21
В Марий Эл следственные органы проводят проверку после столкновения резиновой моторной лодки с составом из двух барж на Волге, сообщает телеканал «360».
Происшествие случилось 19 июня на 1237-м километре судового хода реки. В результате один мужчина утонул, второго удалось спасти.
Решается вопрос о заведении уголовного дела.
Ранее танкер столкнулся с рыбацкой лодкой в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru