В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим КТО

Решение о введении режима КТО принято управлением ФСБ по Ингушетии. Контртеррористическая операция проводится с 20:00 понедельника.

В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел теракт в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной. Погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Пострадали более 30 человек.

ФСБ ранее предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, передает «Радиоточка НСН».

