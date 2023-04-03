В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим КТО
Режим контртеррористической операции ввели в понедельник вечером в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Решение о введении режима КТО принято управлением ФСБ по Ингушетии. Контртеррористическая операция проводится с 20:00 понедельника.
В Санкт-Петербурге 2 апреля произошел теракт в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной. Погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Пострадали более 30 человек.
ФСБ ранее предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru