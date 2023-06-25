СМИ: в Луганске прогремел мощный взрыв

В столице Луганской республики прогремел мощный взрыв, сообщает корреспондент РИА Новости.

В ЛНР начали выдавать российские заграничные паспорта

Отмечается, что громкий взрыв был слышен в разных частях Луганска около 16:00.

Подробности уточняются. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Украинские войска обстреляли Луганск 8 июня. По промышленной зоне выпустили четыре ракеты. Ранения получили четверо местных жителей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/sashakots
ТЕГИ:ВзрывЛуганск

Горячие новости

Все новости

партнеры