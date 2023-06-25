СМИ: в Луганске прогремел мощный взрыв
25 июня 202317:10
В столице Луганской республики прогремел мощный взрыв, сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что громкий взрыв был слышен в разных частях Луганска около 16:00.
Подробности уточняются. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Украинские войска обстреляли Луганск 8 июня. По промышленной зоне выпустили четыре ракеты. Ранения получили четверо местных жителей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru