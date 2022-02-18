В ЛНР заявили об обстрелах со стороны Киева

По данным представительства республики, было проведено четыре обстрела в течение одного часа. Огонь велся по территориям населенных пунктов Молодёжное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе в конце декабря прошлого года.





