В ЛНР обезвредили самодельное взрывное устройство ВСУ
Сотрудники МВД обезвредили самодельное взрывное устройство ВСУ в Новоайдаре (ЛНР). Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Сообщается, что украинские военнослужащие предприняли попытку взорвать газопровод в Новоайдаре. Российскими правоохранителями было изъято взрывчатое вещество иностранного производства после заявления в дежурную часть МВД о найденном на Пролетарской улице пакете со взрывчаткой 8 ноября.
По словам офицера Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, военнослужащие ВСУ хотели лишить местных жителей газоснабжения на фоне наступающих холодов.
Ранее стало известно о предотвращении сотрудниками ФСБ теракта на административном объекте в Ставропольском крае, готовившегося украинскими националистами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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