В ЛНР обезвредили самодельное взрывное устройство ВСУ

Сообщается, что украинские военнослужащие предприняли попытку взорвать газопровод в Новоайдаре. Российскими правоохранителями было изъято взрывчатое вещество иностранного производства после заявления в дежурную часть МВД о найденном на Пролетарской улице пакете со взрывчаткой 8 ноября.

По словам офицера Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, военнослужащие ВСУ хотели лишить местных жителей газоснабжения на фоне наступающих холодов.

Ранее стало известно о предотвращении сотрудниками ФСБ теракта на административном объекте в Ставропольском крае, готовившегося украинскими националистами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

