В ЛНР нашли подтверждения участия USAID в дестабилизации ситуации на Украине

Росгвардия обнаружила в Луганской народной республике документы, подтверждающие деятельность Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) по дестабилизации ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Отмечается, что росгвардейцы нашли «свидетельства системной работы» американских деструктивных международных структур в 2014-2022 годах. В частности, в обнаруженных документах содержатся инструкции для организации работы по дискредитации РФ в глазах местных жителей, пишет RT. На территории восточных регионов распространяли различные печатные издания, «намеренно выставляющие Россию в роли страны-агрессора».

«Главы местных администраций строили свою работу на основе методичек и справочников, изданных под редакцией ... Агентства по международному развитию, а также на средства этой организации», — подчеркнули в Росгвардии.

Кроме того, в пособиях для руководителей местного самоуправления содержались разделы по децентрализации Украины, а в работе с молодежью пропагандировались ЛГБТ-ценности.

Все найденные росгвардейцами материалы были переданы компетентным органам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаЛНРРосгвардия
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