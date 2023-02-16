В ЛНР нашли подтверждения участия USAID в дестабилизации ситуации на Украине

Отмечается, что росгвардейцы нашли «свидетельства системной работы» американских деструктивных международных структур в 2014-2022 годах. В частности, в обнаруженных документах содержатся инструкции для организации работы по дискредитации РФ в глазах местных жителей, пишет RT. На территории восточных регионов распространяли различные печатные издания, «намеренно выставляющие Россию в роли страны-агрессора».

«Главы местных администраций строили свою работу на основе методичек и справочников, изданных под редакцией ... Агентства по международному развитию, а также на средства этой организации», — подчеркнули в Росгвардии.

Кроме того, в пособиях для руководителей местного самоуправления содержались разделы по децентрализации Украины, а в работе с молодежью пропагандировались ЛГБТ-ценности.

Все найденные росгвардейцами материалы были переданы компетентным органам.

