В Ленобласти произошла разгерметизация газопровода
6 сентября 202321:44
В Тихвинском районе Ленинградской области произошла разгерметизация газопровода, сообщает ТАСС.
Происшествие произошло рядом с микрорайоном Лесопитомник. Газоснабжение в трубопроводе перекрыли.
Временно прекращена подача для 11 промышленных предприятий, 24 многоквартирных домов и 138 частных. Угрозы расположенным рядом населенным пунктам нет.
ФСБ 9 августа задержала россиянина, который по заданию спецслужб Украины подорвал газопровод в поселке Кореиз в Крыму, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru