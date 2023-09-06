В Ленобласти произошла разгерметизация газопровода

В Тихвинском районе Ленинградской области произошла разгерметизация газопровода, сообщает ТАСС.

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Происшествие произошло рядом с микрорайоном Лесопитомник. Газоснабжение в трубопроводе перекрыли.

Временно прекращена подача для 11 промышленных предприятий, 24 многоквартирных домов и 138 частных. Угрозы расположенным рядом населенным пунктам нет.

ФСБ 9 августа задержала россиянина, который по заданию спецслужб Украины подорвал газопровод в поселке Кореиз в Крыму, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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