В квартире жилого дома в Новороссийске взорвался газ
Взрыв газа произошел в жилом доме в Новороссийске, погиб один человек. Об этом сообщает «Новороссийская управляющая компания» в Telegram-канале.
Отмечается, что ЧП произошло в четверг в 04:30 на улице Героев Десантников.
«По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности по эксплуатации газового оборудования: попытка суицида в результате семейного конфликта», — отметили в ведомстве.
По информации управления МЧС по Краснодарскому краю, в здании на улице Героев Десантников произошел пожар в квартире на четвертом этаже на площади 70 кв. м. Было эвакуировано 16 человек.
«Один погибший ... Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет», — указали в МЧС.
Ранее взрыв газа прогремел в городе Волжском, погиб один человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже в МЧС опровергли информацию о взрыве газа, указав, что речь идет о пожаре.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умерла актриса из фильма «Проданный смех» Людмила Бржозовская
- Попова: общее число заболевших в России корью и коклюшем не критично
- McDonald’s анонсировал запуск сети кафе под брендом CosMc’s в 2024 году
- Григоренко: Россияне смогут получать посылки по биометрии
- Туроператоры назвали стоимость авиабилетов за рубеж на Новый год
- Выяснилось, как стрелявшая школьница в Брянске пронесла ружьё
- В квартире жилого дома в Новороссийске взорвался газ
- Роспотребнадзор: Микоплазмоз в РФ сошёл на нет в ноябре
- Власти ХМАО устроили модное дефиле с женами бойцов СВО
- Сотрудники Washington Post выйдут на крупнейшую за полвека забастовку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru