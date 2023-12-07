В квартире жилого дома в Новороссийске взорвался газ

Отмечается, что ЧП произошло в четверг в 04:30 на улице Героев Десантников.

«По предварительным данным, взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности по эксплуатации газового оборудования: попытка суицида в результате семейного конфликта», — отметили в ведомстве.

По информации управления МЧС по Краснодарскому краю, в здании на улице Героев Десантников произошел пожар в квартире на четвертом этаже на площади 70 кв. м. Было эвакуировано 16 человек.

«Один погибший ... Обстоятельства гибели выясняет Следственный комитет», — указали в МЧС.

Ранее взрыв газа прогремел в городе Волжском, погиб один человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже в МЧС опровергли информацию о взрыве газа, указав, что речь идет о пожаре.

