В квартире на востоке Москвы обнаружили мумию женщины

В доме на Челябинской улице на востоке Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Тело умершего театрального режиссера Джинбиновой больше года пролежало в квартире

Вечером 28 сентября соседи пожаловались на неприятный запах в одной из квартир. После вскрытия двери там обнаружили мумию 81-летней женщины.

Признаков насильственной смерти нет. По предварительным данным, труп пролежал в квартире около месяца.

Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти. Назначена экспертиза.

В Екатеринбурге в доме на Ангарской улице 15 августа нашли мумифицированные тела отца и сына 1928 и 1964 годов рождения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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