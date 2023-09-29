В квартире на востоке Москвы обнаружили мумию женщины
В доме на Челябинской улице на востоке Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
Вечером 28 сентября соседи пожаловались на неприятный запах в одной из квартир. После вскрытия двери там обнаружили мумию 81-летней женщины.
Признаков насильственной смерти нет. По предварительным данным, труп пролежал в квартире около месяца.
Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти. Назначена экспертиза.
В Екатеринбурге в доме на Ангарской улице 15 августа нашли мумифицированные тела отца и сына 1928 и 1964 годов рождения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru