В Курской области средства РЭБ посадили три украинских дрона-камикадзе
Три беспилотника-камикадзе, прилетевших со стороны Украины, посадили в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным собеседника агентства, два дрона квадрокоптерного типа были посажены в Глушковском районе, еще один аналогичный аппарат — в Кореневском районе. Все беспилотники сдетонировали на земле при посадке.
«Пострадавших и разрушений нет», — указал источник.
Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Судже. Пострадавших нет, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Телефонные мошенники «развели» замглавреда «Эха Москвы» Бунтмана на миллион
- В Курской области средства РЭБ посадили три украинских дрона-камикадзе
- В Турцию перевезут онкобольных детей из сектора Газа
- СМИ: Наркобарон из Башкирии спонсирует и поставляет наркотики ВСУ
- Центробанк и Минфин договорились по теме криптовалюты
- Подрыв нефтепровода предотвращён в Ленобласти
- Набиуллина: Трансформация экономики РФ продолжится в ближайшие два года
- РБК: Правительство доработало поправки, усложняющие уклонение от налогов
- Замглавы «Роскосмоса» Овчинников умер в 40 лет
- Прокуратура проверит «Уральские авиалинии», не пропустившие ручную кладь ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru