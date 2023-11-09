В Курской области средства РЭБ посадили три украинских дрона-камикадзе

Три беспилотника-камикадзе, прилетевших со стороны Украины, посадили в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат под Курском

По данным собеседника агентства, два дрона квадрокоптерного типа были посажены в Глушковском районе, еще один аналогичный аппарат — в Кореневском районе. Все беспилотники сдетонировали на земле при посадке.

«Пострадавших и разрушений нет», — указал источник.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Судже. Пострадавших нет, пишет RT.

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Фото: elan_driver/VK
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