В Курской области средства РЭБ посадили три украинских дрона-камикадзе

По данным собеседника агентства, два дрона квадрокоптерного типа были посажены в Глушковском районе, еще один аналогичный аппарат — в Кореневском районе. Все беспилотники сдетонировали на земле при посадке.

«Пострадавших и разрушений нет», — указал источник.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Судже. Пострадавших нет, пишет RT.

