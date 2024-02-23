В Курской области объявлена ракетная опасность

На территории Курской области объявлена ракетная опасность, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

На Кубани произошел пожар после падения беспилотника

В области запустили систему оповещения населения. Старовойт попросил жителей укрыться в помещении без окон со сплошными стенами.

Тех, кто находится на улице, губернатор призвал зайти в ближайшее здания, подземный переход или паркинг.

Украинские войска 23 февраля обстреляли курское село Волфино. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Правительства и губернатора Курской области
ТЕГИ:РакетыКурская Область

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