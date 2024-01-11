В Курской области нейтрализовали два украинских дрона

Два украинских беспилотника уничтожили в Курской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Над Ростовской, Тульской и Калужской областями перехватили три дрона ВСУ

По данным собеседника агентства, инцидент произошел накануне днем.

«В 16.20 10 января поступила информация о подавлении в Глушковском районе ... прилетевших со стороны Украины двух дронов-камикадзе», — указал источник.

Летательные аппараты сдетонировали после падения на землю. Никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что 9 января над Курской, Брянской и Орловской областями сбили девять украинских беспилотников, напоминает RT.

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