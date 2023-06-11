В Крыму восстановили движение на поврежденном участке железной дороги
Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено после инцидента, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
«Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений», - отметил Аксенов.
В мае произошел сход нескольких вагонов с зерном на перегоне Симферополь - Севастополь. В Крыму заявили, что усилят меры безопасности на железной дороге.
Как сообщает «Радиоточка НСН», жителя Симферополя приговорили к 10 годам заключения за подготовку теракта на железной дороги в Джанкойском районе.
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