В Крыму восстановили движение на поврежденном участке железной дороги

«Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений», - отметил Аксенов.

В мае произошел сход нескольких вагонов с зерном на перегоне Симферополь - Севастополь. В Крыму заявили, что усилят меры безопасности на железной дороге.

Как сообщает «Радиоточка НСН», жителя Симферополя приговорили к 10 годам заключения за подготовку теракта на железной дороги в Джанкойском районе.

